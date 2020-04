Coronavirus, Zampa (sottosegretaria Salute): “Fase due? Ho discusso con ministro Speranza per abolire autocertificazione ma era inevitabile” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Fase due? Ho combattuto, o meglio ho discusso col ministro Speranza per avere qualche apertura in più, per esempio sull’autocertificazione, che pensavo potesse essere superata, ma non è stato così. E’ evidente che il timore degli scienziati è che tutto possa riprendere“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che ribadisce, al contempo, il profondo rapporto di amicizia col ministro Roberto Speranza. E sottolinea la delicatezza della fase due: “C’è ancora un numero di morti significativo, c’è ancora un numero di contagiati significativo in Lombardia e Piemonte, c’è il timore dei governatori che il contagio possa passare da una regione all’altra, non siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Zampa : “A maggio più aperture”

**Coronavirus : Romeo - non accettiamo intimidazioni da Zampa’**

Coronavirus : Zampa - ‘in Rsa Lombardia 1.822 decessi - 874 (51 - 3%) per Covid 19 o simili’ (3) (Di lunedì 27 aprile 2020) “Fase? Ho combattuto, o meglio hocolper avere qualche apertura in più, per esempio sull’autocertificazione, che pensavo potesse essere superata, ma non è stato così. E’ evidente che il timore degli scienziati è che tutto possa riprendere“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dallaallaSandra, che ribadisce, al contempo, il profondo rapporto di amicizia colRoberto. E sottolinea la delicatezza della fase: “C’è ancora un numero di morti significativo, c’è ancora un numero di contagiati significativo in Lombardia e Piemonte, c’è il timore dei governatori che il contagio possa passare da una regione all’altra, non siamo ...

LaStampa : Nonostante il blocco per il coronavirus i delfini rosa di Hong Kong rischiano l’estinzione @fulviocerutti - LaStampa : Coronavirus in Olanda, i visoni negli allevamenti sono stati contagiati dagli umani @fulviocerutti - LaStampa : Coronavirus, uno zoo cinese noto per gli abusi su scimmie e orsi ha deciso di cancellare gli spettacoli con animali… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Zampa: “Nessun 'liberi tutti', non siamo fuori dall'epidemia, il comitato tecnico-scientifico chiede gara… - napolimagazine : CORONAVIRUS - Zampa: “Nessun 'liberi tutti', non siamo fuori dall'epidemia, il comitato tecnico-scientifico chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zampa Coronavirus, Zampa: "Autocertificazione si poteva superare" Adnkronos Coronavirus, Zampa (sottosegretaria Salute): “Fase due? Ho discusso con ministro Speranza per abolire autocertificazione ma era inevitabile”

E sottolinea la delicatezza della fase due: “C’è ancora un numero di morti significativo, c’è ancora un numero di contagiati significativo in Lombardia e Piemonte, c’è il timore dei governatori che il ...

Covid19, l’autocertificazione servirà ancora dal 4 maggio?

Prima del nuovo DPCM si riteneva (o meglio si sperava) che l'autocertificazione sarebbe stata risparmiata almeno ai residenti della stessa Regione.

E sottolinea la delicatezza della fase due: “C’è ancora un numero di morti significativo, c’è ancora un numero di contagiati significativo in Lombardia e Piemonte, c’è il timore dei governatori che il ...Prima del nuovo DPCM si riteneva (o meglio si sperava) che l'autocertificazione sarebbe stata risparmiata almeno ai residenti della stessa Regione.