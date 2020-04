Coronavirus, Zaia “Si' a passeggiate e manutenzione seconde case” (Di lunedì 27 aprile 2020) VENEZIA (ITALPRESS) – “Questa mattina ho firmato un'altra ordinanza in cui si consente lo spostamento individuale per attivita' motoria e all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio di residenza, con divieto di assembramenti. Vuol dire che si esce di casa. Senza limitazioni si puo' passeggiare e far jogging, almeno nel territorio comunale. Questa ordinanza e' valida dalle 18 di oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus, dalla sede della Protezione civile di Marghera.Zaia ha inoltre consentito, a partire da domani mattina, alle 6, lo spostamento dei veneti nelle seconde case per lo svolgimento di attivita' di riparazione e manutenzione. E' ammessa anche la vendita e la somministrazione di cibo attraverso autoveicoli.(ITALPRESS). L'articolo ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Veneto - Zaia : sì a spostamenti verso seconde case e barche. Lombardia vuole riaprire le chiese

Coronavirus Veneto - via libera di Zaia alle attività motorie : sì agli spostamenti verso seconde case e barche. La Lombardia vuole riaprire le chiese

