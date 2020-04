Coronavirus | vescovi Sicilia | ' ripresa immediata celebrazioni liturgiche con fedeli'

(Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - "E auspicabile che in tempi brevi il Governo italiano riavvii la trattativa con la Conferenza episcopale italiana per riesaminare orientamenti e protocolli finalizzati alladella piena partecipazione deiallein condizioni di massima sicurezza". A dirlo sono idi, che "interpreti del sentimento del clero e deiche desiderano lagraduale della vita liturgica e delle attività pastorali", esprimono "piena adesione" alla nota della Conferenza episcopale italiana e condividono il "disaccordo" sul decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, varato ieri con cui si "esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la messa con il popolo". Una scelta che secondo i presulini "compromette ulteriormente l'esercizio della libertà di culto garantita ...

(Adnkronos) - "E auspicabile che in tempi brevi il Governo italiano riavvii la trattativa con la Conferenza episcopale italiana per riesaminare orientamenti e protocolli finalizzati alla ripresa immed ...