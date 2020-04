Coronavirus | Upa Padova | “Inaccettabile chiusura saloni acconciatura ed estetica fino a 1

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020), 27 apr. (Adnkronos) – “Incomprensibile e inaccettabile”. Così il Presidente di Confartigianato ImpreseRoberto Boschetto definisce la decisione del Governo di rinviare al 1° giugno la riapertura di acconciatori e centri estetici. “Con senso di responsabilità ‘ sostiene Boschetto ‘ Confartigianato ha elaborato e presentato proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività, osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale pulizia, sanificazione”. “Proposte che penalizzano fortemente le nostre possibilità di ricavo, ma siamo consapevoli della loro necessità, per ora. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E ora non accettiamo che le attenzioni del Governo siano rivolte ad ...