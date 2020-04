Coronavirus, una “pillola di ottimismo” dal virologo Guido Silvestri: “Il virus è in ritirata, ora ci attendono 3 possibili scenari” (Di lunedì 27 aprile 2020) Se “per il momento possiamo dire che il virus è in ritirata e che stiamo andando lentamente, ma fermamente, verso la fine della prima ondata“, secondo il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta e co-fondatore del Patto trasversale per la scienza insieme a Roberto Burioni, “sarà fondamentale gestire la ‘riapertura’ basandosi il più possibile sui dati scientifici ed epidemiologici di monitoraggio di un potenziale ritorno del virus“. Premesso che “ovviamente nessuno conosce” ciò che accadrà in futuro, nelle sue ‘Pillole di ottimismo’ su Facebook, anzi di ‘Ottimismo che viene dalla conoscenza’, Silvestri ipotizza tre tipi di scenario: “Lo scenario peggiore è quello di un virus che torna verso dicembre-gennaio senza essersi attenuato, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Palermo - una bimba di 5 mesi positiva al Covid

Coronavirus - una “pillola di ottimismo” dal virologo Guido Silvestri : “Il virus è in ritirata - ora ci attendono 2 possibili scenari”

Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO (Di lunedì 27 aprile 2020) Se “per il momento possiamo dire che ilè in ritirata e che stiamo andando lentamente, ma fermamente, verso la fine della prima ondata“, secondo il, docente alla Emory University di Atlanta e co-fondatore del Patto trasversale per la scienza insieme a Roberto Burioni, “sarà fondamentale gestire la ‘riapertura’ basandosi il più possibile sui dati scientifici ed epidemiologici di monitoraggio di un potenziale ritorno del“. Premesso che “ovviamente nessuno conosce” ciò che accadrà in futuro, nelle sue ‘Pillole di ottimismo’ su Facebook, anzi di ‘Ottimismo che viene dalla conoscenza’,ipotizza tre tipi di scenario: “Lo scenario peggiore è quello di unche torna verso dicembre-gennaio senza essersi attenuato, ...

lorepregliasco : ?? Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte @corriere) #coronavirus - JanezLenarcic : Dopo solo un mese, la scorta europea #rescEU di materiale sanitario e’ una realtà. Oggi una consegna di mascherine… - ChiVieneACena3 : Entrando in questo allevamento di suini indossavo una #mascherina ma non era l’emergenza #coronavirus. Sondaggio: s… - Siron52129476 : RT @GiancarloDeRisi: Continua la beffa per le persone oneste. Con la scusa del rischio coronavirus, pure il boss Bonura lascia il 41 bis pe… - _Dirty__Harry_ : RT @giuslit: Ecco il #recoveryfund secondo le prime bozze esaminate da Reuters. Esattamente come ipotizzato: pagheremo noi per i nostri aiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus una Coronavirus, una speranza arriva dall'ozono La Provincia ammortizzatori covid 19

... tutto evidente che concludere la consultazione con una intesa sindacale potrebbe fornire una maggiore garanzia di buon esito della domanda stessa di Cig/Fis presentata alla commissione Inps ...

Coronavirus, i dati della app 'Immuni' resteranno nelle memorie dei cellulari

permettendo così l'intervento delle autorità competenti in zone mirate del Paese. C'è una novità importante sulla ...

... tutto evidente che concludere la consultazione con una intesa sindacale potrebbe fornire una maggiore garanzia di buon esito della domanda stessa di Cig/Fis presentata alla commissione Inps ...permettendo così l'intervento delle autorità competenti in zone mirate del Paese. C'è una novità importante sulla ...