Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 27mila vittime dall’inizio della pandemia. In Lombardia meno di 600 nuovi casi in 24 ore. La protesta della Cei per le Messe ancora vietate (Di lunedì 27 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novitàCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Dalla procura Torino ‘faro’ anche su tamponi ANSA/TINO ROMANO L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi Non solo RSA. La procura di Torino vuole fare luce sulla gestione dei tamponi in Piemonte, un tema che entra ora nell’ambito delle indagini portate avanti dalla procura di Torino. Accertamenti di tipo conoscitivo che i magistrati vogliono svolgere nell’ambito dei tanti – una trentina – fascicoli aperti a Palazzo di giustizia (a Ivrea ce n’è un’altra ventina), per il momento tutti senza indagati e senza ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1739 nuovi casa - 333 morti - calano i ricoverati e crescono i guariti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : calo di ricoverati e malati - oggi 1739 nuovi casi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : boom di guariti - 333 morti - calano i ricoverati (Di lunedì 27 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinisterosalute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Dalla procura Torino ‘faro’ anche su tamponi ANSA/TINO ROMANO L’assessore alla SanitàRegione Piemonte Luigi Icardi Non solo RSA. La procura di Torino vuole fare luce sulla gestione dei tamponi in Piemonte, un tema che entra ora nell’ambito delle indagini portate avanti dalla procura di Torino. Accertamenti di tipo conoscitivo che i magistrati vogliono svolgere nell’ambito dei tanti – una trentina – fascicoli aperti a Palazzo di giustizia (a Ivrea ce n’è un’altra ventina), per il momento tutti senza indagati e senza ...

RaiNews : La #Russia ha registrato il numero record di 6.361 nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, dato che porta i… - fanpage : Senza #lockdown i numeri sarebbero stati ben più tragici, lo rivela uno studio del #Polimi #COVID2019italia… - Internazionale : L'apertura a tappe annunciata da Conte, l'Europa tra contagi e ripartenze, Stati Uniti ancora in trincea: le notizi… - RedazioneDedalo : Palermo - Coronavirus: i casi in Sicilia aggiornati al 27 Aprile - JohnHard3 : RT @Virus1979C: Sale di nuovo il bilancio dei morti giornalieri provocati dal coronavirus in Spagna, secondo i dati ufficiali diffusi dal… -