CORONAVIRUS UK | 20 732 MORTI | OLTRE 150MILA CASI +329 decessi negli ospedali

Covid19NewsLive : #Coronavirus, Boris Johnson è tornato oggi alla guida del governo britannico dopo due settimane di convalescenza se… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN GRAN BRETAGNA: Altri 413 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 20.732: Sale a 204.624 morti - giovannaconfal4 : RT @covidiamo: #Coronavirus, la situazione in #Spagna???? Casi confermati: 223.759 Deceduti: 23.190 Guariti: 98.732 #COVID19 #covid19spain - covidiamo : #Coronavirus, la situazione in #Spagna???? Casi confermati: 223.759 Deceduti: 23.190 Guariti: 98.732 #COVID19 #covid19spain - redazionetgmax : Aumento di 18 casi oggi, su un totale di 1.732 tamponi. #coronavirus #abruzzo -

CORONAVIRUS 732 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS 732