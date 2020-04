Coronavirus, UGL: “Rischio povertà assoluta per 10 milioni di italiani” (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – La crisi economica determinata dalla pandemia, e il ritardo degli interventi del Governo, stanno determinando una crisi sociale senza precedenti dal dopoguerra. Il 41,9% degli italiani (25.2 milioni) si trovano, attualmente, in una condizione caratterizzata da gravi problemi economici, senza soldi per pagare affitti, bollette, mutui, spese mediche e rette scolastiche. È quanto emerge da un Rapporto del Centro studi dell’Ugl. In questo scenario, secondo l’analisi, la povertà relativa, entro la fine di giugno, potrebbe salire a 13.8 milioni di individui (il 23% della popolazione), con un incremento di 4.8 milioni di nuovi poveri rispetto a soli 3 mesi fa. Le persone in condizione di povertà assoluta, potrebbero arrivare a 9.8 milioni, rispetto ai 5 milioni stimati dall’Istat nel 2018. “Ancora più grave – ... Leggi su quifinanza Coronavirus - la cura Ascierto funziona : in Puglia avuti risultati strabilianti

