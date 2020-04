Coronavirus | Trovaprezzi it | boom di acquisti on line di notebook | rasoi e sex toys

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Labitalia) - "La pandemia ha radicalmente influenzato le abitudini degli italiani e le vite di tutti usciranno inevitabilmente cambiate: a partire da come viviamo la casa, il lavoro, gli hobby e il tempo libero, fino al modo di fare la spesa". A dirlo.it, il comparatore di prezzi onleader in Italia, che ha analizzato le ricerche degli italiani sul web tra il 10 febbraio e il 19 aprile 2020 illustrando come la pandemia stia continuando ad influenzare glidegli utenti. "Si comincia - fa notare - a parlare di 'Fase 2' che dovrebbe iniziare a breve, ma il distanziamento sociale certamente proseguirà. In questo contesto di difficoltà e limitazioni, gli italiani continuano ad affidarsi quasi esclusivamente al web per l'acquisto dei prodotti più svariati". "Moltissimi lavoratori - sottoa - hanno fortunatamente potuto svolgere le ...