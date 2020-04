Coronavirus | sindaco Palermo | ‘non basta calendario aperture | serve piano per imprese’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 aprile 2020), 27 apr. (Adnkronos) – “Il dibattito incentrato sulla data di apertura di alcune attività commerciali mi sembra del tutto fuorviante. Ci sono migliaia di imprese per le quali il problema non è più ‘quando’ riaprire, ma piuttosto ‘se sarà possibile’ riaprire. Credo che a molti sfugga la vastità e la profondità del danno strutturale che il blocco totale di alcune attività economiche ha determinato”. Lo dice ildi, Leoluca Orlando, ricordando che “ci sono imprenditori che non hanno incassato un euro per quasi due mesi durante i quali hanno dato fondo a tutti i propri risparmi. Ci sono imprese che anche con una riapertura parziale e scaglionata non potranno sostenere le spese vive di gestione”. L'articolo, ‘non...