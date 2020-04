Coronavirus, si entra nella fase due, Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma - Gli italiani dovranno convivere a lungo con mascherine, guanti e gel. E anche dopo il 4 maggio, quando si allargheranno le maglie delle restrizioni, dovranno fare a meno di abbracci e strette di mano. Da quel giorno, saranno però permesse le visite ai familiari, purché non si trasformino in rimpatriate, mentre saranno ancora vietati gli spostamenti da regione a regione, anche se sarà "consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Piano piano sarà comunque possibile uscire di casa per lavoro e fare acquisti. In base alle indicazioni Contenute nella bozza di Dpcm, in tutta Italia oggi riaprono i cantieri pubblici e il 4 maggio quelli privati. Poi, via via, parchi, negozi, ristoranti. Ferme restando le norme base di sicurezza, le varie categorie stanno stilando protocolli ad hoc per garantire la sicurezza di personale e ... Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus : Dpcm - ‘chi è all’estero può rientrare al proprio domicilio’

Coronavirus - la Spagna entra oggi nella “fase 2” : i bambini tornano a giocare in strada - “inizia nuova normalità” [FOTO]

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus entra Nuovo studio rivela: "Il coronavirus entra nel nostro organismo passando dal naso" Tiscali.it Coronavirus e trasporti, che rivoluzione

Durante l’attuale pandemia, la Commissione europea ha adottato misure per garantire servizi continui e ininterrotti di terra, per via navigabile e per trasporto aereo. Ma le misure restrittive introdo ...

Coronavirus e disabilità. L’emergenza Covid-19 nella quotidianità di una persona sorda

Come vive una persona sorda il lockdown legato all’emergenza Coronavirus? la nostra intervista a Michele Buscio ...

