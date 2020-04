Coronavirus, rimosso un divieto della fase 2: la novità sugli spostamenti (Di lunedì 27 aprile 2020) Novità in arrivo con la fase 2 dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Secondo quanto finora detto, sarà possibile vedere i proprio congiunti, compresi anche zii, nipoti e cugini. C’è bisogno comunque di ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda i fidanzati, se sarà possibile o meno vedersi. Ma andiamo a vedere più da vicino cosa sarà possibile fare. Il Dpcm del premier Conte ha “consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Quindi, tutti gli studenti e lavoratori che da un mese e mezzo sono bloccati nelle città dove studiano o lavorano possono ritornare nella loro terra d’origine. Stessa cosa varrà anche per i nostri connazionali che si trovano all’estero. Ovviamente occorrerà rispettare i 14 giorni di quarantena. Un altro punto molto atteso dalla ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus. Trump promuove le riaperture - ma non in Georgia : “È presto - ma governatore faccia quello che ritiene giusto”. Medico a capo task force Usa per vaccino : “Rimosso perché contrario a clorochina”.

Coronavirus : Colosio rimosso da comitato tecnico-scientifico Regione Lombardia

Il ministro della Salute del Brasile - Luiz Mandetta - è stato rimosso dal suo incarico per divergenze con il presidente Bolsonaro sulla gestione del coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Novità in arrivo con la2 dell’emergenza sanitaria legata al. Secondo quanto finora detto, sarà possibile vedere i proprio congiunti, compresi anche zii, nipoti e cugini. C’è bisogno comunque di ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda i fidanzati, se sarà possibile o meno vedersi. Ma andiamo a vedere più da vicino cosa sarà possibile fare. Il Dpcm del premier Conte ha “consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Quindi, tutti gli studenti e lavoratori che da un mese e mezzo sono bloccati nelle città dove studiano o lavorano possono ritornare nella loro terra d’origine. Stessa cosa varrà anche per i nostri connazionali che si trovano all’estero. Ovviamente occorrerà rispettare i 14 giorni di quarantena. Un altro punto molto atteso dalla ...

che_elio : Fasce sociali non abbienti, sommerso, minori, sanità, reddito sono il grande rimosso di questo ennesimo decreto. Si… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il medico americano Rick Bright che guidava l'agenzia incaricata dal ministero della Salute Usa per lo sviluppo di un va… - HerberMax : Happy end nella storia del #CaptainCrozier, l’ufficiale rimosso dopo aver difeso il diritto alla cura ai suoi marin… - MyryPass : RT @ultimenotizie: Il medico americano Rick Bright che guidava l'agenzia incaricata dal ministero della Salute Usa per lo sviluppo di un va… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rimosso Coronavirus, rimosso un divieto della fase 2: la novità sugli spostamenti Caffeina Magazine Coronavirus, l’assessore Messina pubblica un fotomontaggio choc su Conte: “Ma sei serio?”

Cresce la rabbia e sale la preoccupazione per il dopo-lockdown, per una fase 2 che nasce all’insegna di un’assoluta incertezza. La protesta non risparmia nemmeno gli ambienti istituzionali siciliani.

Coronavirus, scuole e negozi: dall'Austria alla Francia, così l'Europa sta (già) ripartendo

Un totale di 247.380 casi confermati di Covid-19 (+4.694 rispetto al giorno precedente), di cui 154.175 nella sola Germania, sono stati registrati nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, ...

Cresce la rabbia e sale la preoccupazione per il dopo-lockdown, per una fase 2 che nasce all’insegna di un’assoluta incertezza. La protesta non risparmia nemmeno gli ambienti istituzionali siciliani.Un totale di 247.380 casi confermati di Covid-19 (+4.694 rispetto al giorno precedente), di cui 154.175 nella sola Germania, sono stati registrati nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, ...