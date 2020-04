Coronavirus: Renzi, ‘riapriamo fabbriche o moriremo di fame anziché di Covid’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’emergenza c’è, dobbiamo avere massimo rispetto” per chi la perso la vita o un proprio caro, “dico tuttavia che questo virus è stato letale per un problema di afflusso eccessivo in terapia intensiva. Noi oggi non abbiamo l’emergenza di un mese e mezzo fa, allora riapriamo sennò moriamo di fame invece che di Coronavirus”. Così Matteo Renzi intervenendo su Tgcom24. L'articolo Coronavirus: Renzi, ‘riapriamo fabbriche o moriremo di fame anziché di Covid’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Renzi - ‘assurdo non usare Mes - bene cambio idea Conte’

Coronavirus : Renzi - 'contrario a scuole chiuse - ampliamo disuguaglianze'

