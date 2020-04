Coronavirus | rallentano i contagi in Europa | ottime notizie da Germania e Belgio DATI

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nonostante alti e bassi giornalieri, la situazione globale deidiinè in miglioramento. Insi conferma il rallentamento nel numero di nuovi casi die di decessi, secondo ipubblicati oggi dalle autorità sanitarie sulla situazione dell’epidemia. Ieri sono stati registrati 553 nuovi casi positivi al Covid-19, un livello che non si rilevata dal 24 marzo. Il totale di casi è salito 46.687. Nelle ultime 24 sono stati comunicati 113 decessi, un livello analogo a quello di inizio aprile. Il totale dei decessi è salito a 7.207, di cui il 46% in ospedale e il 53% in casa di riposo o di cura. Scende anche il numero di nuovi pazienti ricoverati, con 127 che son ostate ammesse ieri all’ospedale contro 93 pazienti dimessi. Il numero totale di ricoverarti in ospedali e’ di 3.968 (+11 nelle ultime ...