Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, ‘Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese’ (3) (Di lunedì 27 aprile 2020) (Adnkronos) – Sui futuri funerali, che prevedono non più di 15 persone per l’omelia, don Torcivia spiega: “Preferibilmente vanno fatti all’aperto – dice – Il problema è dell’edificio, cioè della Chiesa… Forse non si ha fiducia che questi ambienti si possano trasformare in ambienti sanificati?”. E ribadisce: “Noi non siamo superuomini ma manco ‘sub uomini’, siamo dotati di un minimo di intelligenza – dice – e se ci saranno dei parroci che non rispetteranno le regole ne pagheranno le conseguenze personalmente, proprio come accade in tutti gli altri settori”. Parlando della messa del Papa della mattina, sempre più seguita sul web, don Torcivia, dice: “Rendiamoci conto che l’esperienza religiosa in questo periodo è stata fondamentale, sia per la ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Pastorale Arcidiocesi Palermo - ‘Non siamo negletti - si riaprano presto le Chiese’

Coronavirus : Pastorale Arcidiocesi Palermo - 'Non siamo negletti - si riaprano presto le Chiese' (2)

Coronavirus : Pastorale Arcidiocesi Palermo - 'Non siamo negletti - si riaprano presto le Chiese' (3) (Di lunedì 27 aprile 2020) (Adnkronos) – Sui futuri funerali, che prevedono non più di 15 persone per l’omelia, don Torcivia spiega: “Preferibilmente vanno fatti all’aperto – dice – Il problema è dell’edificio, cioè della Chiesa… Forse non si ha fiducia che questi ambienti si possano trasformare in ambienti sanificati?”. E ribadisce: “Noi nonsuperuomini ma manco ‘sub uomini’,dotati di un minimo di intelligenza – dice – e se ci saranno dei parroci che non rispetteranno le regole ne pagheranno le conseguenze personalmente, proprio come accade in tutti gli altri settori”. Parlando della messa del Papa della mattina, sempre più seguita sul web, don Torcivia, dice: “Rendiamoci conto che l’esperienza religiosa in questo periodo è stata fondamentale, sia per la ...

vaticannews_it : #26aprile Abitare lo spazio digitale ricordando che non potrà mai essere sostitutivo dello spazio reale e della pre… - zazoomnews : Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo ‘Non siamo negletti si riaprano presto le Chiese’ - #Coronavirus:… - Noovyis : (Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, 'Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese' (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, 'Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese' (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, 'Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese' (3)) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pastorale Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, 'Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese' (3) Il Sannio Quotidiano Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, 'Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese'

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Non siamo dei negletti, perché un negozio può aprire e la Chiesa no? Anche noi siamo ...

Fase 2: durissimo attacco dei vescovi contro il «no» alle messe dopo il 4 maggio

Dura presa di posizione della Cei contro la decisione del governo Conte di non consentire le messe a partire dal 4 maggio. Sarà infatti possibile tornare a celebrare i funerali, ma soltanto alla prese ...

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Non siamo dei negletti, perché un negozio può aprire e la Chiesa no? Anche noi siamo ...Dura presa di posizione della Cei contro la decisione del governo Conte di non consentire le messe a partire dal 4 maggio. Sarà infatti possibile tornare a celebrare i funerali, ma soltanto alla prese ...