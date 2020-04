Coronavirus | oscurati siti web che vendevano “farmaci anti Covid” | operazione del Nas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’allarme era stato lanciato anche dall’Istituto superiore di sanità: durante l’emergenza sta fiorendo un pericoloso traffico di farmaci online. Oggi il Reparto operativo del Nas ha oscurato quattroweb su server esteri e con riferimenti finti, sui quale si faceva pubblicità e vendita anche in lingua italiana, di medicinali sottoposti a particolari limiti ma proposti come terapiaCovid-19. I Nas raccomandano di diffidare nell’acquisto di farmaci suinon autorizzati e privi di logo del ministero della Salute, “pericolosi per la salute se non prescritti su valutazioni mediche”. “Esiste un attivo mercato illegale del farmaco che sta sfruttando l’emergenza sanitaria per lucrare sulla salute e sulla paura della popolazione” come dimostra “il monitoraggio dei social media per rilevare notizie, audio e ...