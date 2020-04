Coronavirus | Oms | “Paesi dovevano ascoltare la nostra allerta del 30 gennaio” Ma quel

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità accusa i singoli Stati di non aver ascoltato le sue disposizioni, atteggiamento che, sostengono, è alla base della massiccia diffusione del. Lo fa con una dichiarazione del direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che, nonostante le accuse piovute sull’Oms per i numerosi ritardi e un atteggiamento compiacente nei confronti della Cina, rivendica l’operato dell’Organizzazione: “Quando il 30 gennaio abbiamo dichiarato la più alta emergenza sanitaria mondiale, con solo 82 casi difuori dalla Cina, il mondo avrebbe dovutomeglio. Tutti i Paesi avrebbero potuto attivare i massimi livelli di sicurezza allora”. E ha poi aggiunto: “Noi diamo i migliori consigli, alcuni Paesi li accettano, altri li rifiutano. Ogni Paesi si assuma la sua ...

In Grecia i contagi da coronavirus sono al momento contenuti, se ne contano poco più di 2mila e i morti sono 110 (dati Oms). Le misure di contenimento sembrerebbero funzionare ma il vero punto critico ...