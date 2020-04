Coronavirus, oltre 199.000 casi totali in Italia. Arcuri: “Contratti per mascherine a 0,38 euro”, la Lombardia al lavoro per autorizzare le messe – DIRETTA (Di lunedì 27 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.55 – Coronavirus in Italia, il bilancio Trend in calo in Italia. Nelle ultime 24 ore una crescita dello 0,8% con 1.739 casi positivi. 333 le vittime (in aumento rispetto a ieri n.d.r.), 1.696 i guariti. 16.28 – La Lombardia valuta l’autorizzazione delle messe Le Regioni sono pronte a sfidare il Governo. La Lombardia in queste ore sta valutando la possibilità di autorizzare le messe. 16.15 – Arcuri: “660 milioni di mascherine a 0,38 euro” Il commissario Arcuri ha annunciato di aver firmato contratti per 660 milioni di mascherine a 0,38 euro. 13.08 – Veneto, sì agli spostamenti per ... Leggi su newsmondo CORONAVIRUS UK : 20.732 MORTI - OLTRE 150MILA CASI/ +329 decessi negli ospedali

Coronavirus : Salvini - ‘oltre 20mila rappresentanti moda a rischio’

