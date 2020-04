Coronavirus, oggi in Italia appena 1.739 nuovi casi: il 95% nelle Regioni del Nord. E’ il dato più basso da 46 giorni [DETTAGLI] (Di lunedì 27 aprile 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 333 morti, 1.696 guariti e 1.739 nuovi casi, il 95% nelle Regioni del Nord. Era dall’11 marzo che in Italia non avevamo così pochi casi, ben 46 giorni fa, ma allora venivano fatti un decimo dei tamponi di oggi (quindi è verosimile che i reali contagiati di 46 giorni fa erano di gran lunga superiori). Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 199.414 contagiati 26.977 morti 66.624 guariti A breve tutti i dettagli sui tamponi, le Regioni e i ricoveri. Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: Mercoledì 11 Marzo: 2.313 ... Leggi su meteoweb.eu Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 197mila casi positivi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 27 aprile in Puglia,

I passi falsi di Jair Bolsonaro confermano la tendenza degli "uomini forti" della nostra epoca a minimizzare la minaccia del virus, prima di essere costretti ad affrontarla.

