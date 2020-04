Coronavirus, nuovo caso positivo ad Angri: 29 i totali dei contagi (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – C’è un nuovo caso positivo ad Angri. La conferma dalla Sala Operativa della Regione Campania che ha rilevato la positività di un cittadino di Angri al test COVID-19 e questo genera anche un nuovo focolaio. La notizia naturalmente genera preoccupazione alla luce dell’annuncio di nuove aperture rispetto alle quali il sindaco Cosimo Ferraioli ha chiesto di continuare a tenere un comportamento che eviti più possibile il contagio: “nonostante l’apertura graduale, dobbiamo preservare al massimo i sacrifici fatti finora” ha chiesto il primo cittadino. Con il nuovo caso restano 29 i totali positivi ad Angri. L'articolo Coronavirus, nuovo caso positivo ad Angri: 29 i totali dei contagi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus nuovo decreto : dal 18 maggio riaprono negozi - musei e riparte il calcio. Parrucchieri - bar e ristoranti dal 1 giugno

