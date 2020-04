Coronavirus, nuovo calo di malati: 333 morti in un giorno (Di lunedì 27 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus. Dopo 42 giorni, i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto i 2mila. 66.624 i guariti in totale Dopo il forte calo di ieri, il numero delle vittime torna a salire: nelle ultime 24 ore si registrano 333 decessi (ieri i morti erano 260) per un totale di 26.977. Torna invece a calare il numero degli attualmente positivi al Coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 105.813 con un calo di 290 unità (ieri erano stati 256 in più rispetto al giorno prima). Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Per la prima volta dal 16 marzo scorso le persone in terapia intensiva scendono sotto le 2.000 unità: ad oggi infatti si contano 1.956 pazienti, 53 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 20.353 persone (-1.019). 83.504 persone, pari al 79% degli ... Leggi su ilgiornale UFFICIALE - Coronavirus - pubblicato il nuovo DPCM : ecco il testo integrale

Congiunti - il rebus del nuovo decreto coronavirus : le regole per gli spostamenti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : dal 6 maggio nuovo piano per i mutui (Di lunedì 27 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza. Dopo 42 giorni, i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto i 2mila. 66.624 i guariti in totale Dopo il fortedi ieri, il numero delle vittime torna a salire: nelle ultime 24 ore si registrano 333 decessi (ieri ierano 260) per un totale di 26.977. Torna invece a calare il numero degli attualmente positivi al: ad oggi, inel Paese sono 105.813 con undi 290 unità (ieri erano stati 256 in più rispetto alprima). Prosegue ildella pressione sugli ospedali. Per la prima volta dal 16 marzo scorso le persone in terapia intensiva scendono sotto le 2.000 unità: ad oggi infatti si contano 1.956 pazienti, 53 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 20.353 persone (-1.019). 83.504 persone, pari al 79% degli ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il nuovo Dpcm, aperture il 4 maggio, ancora stop viaggi tra regioni #ANSA - team_world : Oggi #27aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto relativo alla #Fase2. ? SCOPRI cosa è cons… - Mov5Stelle : La tecnologia ci può aiutare anche per velocizzare la costruzione di infrastrutture e strade che servono ai cittadi… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Coronavirus, pubblicato il nuovo DPCM del Governo: ecc… - quotidianoweb : RT @LAltravoce: I dati del @DPCgov: prosegue la lenta discesa della curva del contagio da #coronavirus in Italia. Calano i contagi ma ancor… -