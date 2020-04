Coronavirus, nuovi contagi sotto soglia 2.000: è la prima volta da inizio marzo. Iss: “Vanno fatti più tamponi” (Di lunedì 27 aprile 2020) Un deciso calo nel numero dei nuovi contagi da Coronavirus mentre il dato relativo alle vittime è in leggero rialzo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 333 nuovi morti (ieri erano 260). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.977. E' quanto emerge dal bollettino del 27 aprile 2020 diffuso dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli sull'emergenza Coronavirus. Diminuiscono gli “attualmente positivi”: se ieri si contavano 256 nuovi casi testati, oggi il dato relativo ai malati di Covid-19 ha davanti il segno meno, con -290 pazienti. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 105.813 (ieri erano in totale 106.103). Con 15.508 casi, il Piemonte cristallizza il distacco sull’Emilia Romagna per numero di contagi (quest’ultima ha infatti 12.225 persone attualmente ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - bollettino 27 aprile : +333 morti - +1739 nuovi casi - +1696 guariti

Tornano a calare i nuovi contagi. In costante discesa i ricoveri nelle terapie intensive. Ma in 24 ore il Coronavirus ha fatto altre 333 vittime

Probabilmente non a settembre i nuovi iPhone 12 a causa del Coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Un deciso calo nel numero deidamentre il dato relativo alle vittime è in leggero rialzo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 333morti (ieri erano 260). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.977. E' quanto emerge dal bollettino del 27 aprile 2020 diffuso dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli sull'emergenza. Diminuiscono gli “attualmente positivi”: se ieri si contavano 256casi testati, oggi il dato relativo ai malati di Covid-19 ha davanti il segno meno, con -290 pazienti. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 105.813 (ieri erano in totale 106.103). Con 15.508 casi, il Piemonte cristallizza il distacco sull’Emilia Romagna per numero di(quest’ultima ha infatti 12.225 persone attualmente ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 260 le vittime in un giorno, dato più basso dal 15 marzo. Tornano ad aumentare i malati. Sono i nuovi… - RaiNews : La #Russia ha registrato il numero record di 6.361 nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, dato che porta i… - RaiNews : #Coronavirus, gli aggiornamenti della Regione #Lombardia: 920 nuovi casi e 56 morti. A Milano crescono i contagi - Cover_forever : RT @terzocavone: Sono milioni i nuovi disoccupati, solo che ancora non lo sanno. Sono al momento asintomatici #coronavirus #Covid_19 #riape… - Lellacaroni : RT @Covid19NewsLive: In #Germania si registrano 1.018 nuove infezioni da #coronavirus e 110 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo si legge… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus in Italia, contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus: 13 nuovi guariti oggi nel Biellese

Coronavirus: 13 nuovi guariti oggi nel Biellese. Gli ultimi dati forniti nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Fase 2, chi sono i "congiunti"? Le risposte sul decreto: anche i fidanzati potranno vedersi

Chi sono i congiunti? E quali nuovi spostamenti diventeranno tra poco consentiti? Sono parecchi i dubbi e le "zone d'ombra" del nuovo Dpcm annunciato ieri dal ...

Coronavirus: 13 nuovi guariti oggi nel Biellese. Gli ultimi dati forniti nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.Chi sono i congiunti? E quali nuovi spostamenti diventeranno tra poco consentiti? Sono parecchi i dubbi e le "zone d'ombra" del nuovo Dpcm annunciato ieri dal ...