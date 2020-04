Coronavirus, nuovi contagi sotto soglia 2.000: è la prima volta da inizio marzo. Altri 333 morti in 24 ore: il totale sale a 26.977 – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 27 aprile L’ultimo bollettino diffuso dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella conferenza del lunedì evidenzia un deciso calo nel numero dei nuovi contagi da Coronavirus mentre il dato relativo alle vittime è in leggero rialzo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 333 nuovi morti (ieri erano 260). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.977. Diminuiscono gli “attualmente positivi”: se ieri si contavano 256 nuovi casi testati, oggi il dato relativo ai malati di Covid-19 ha davanti il segno meno, con -290 pazienti. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 105.813 (ieri erano in totale 106.103). Con 15.508 casi, il Piemonte cristallizza il distacco sull’Emilia Romagna per ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 27mila vittime dall’inizio della pandemia. In Lombardia meno di 600 nuovi casi in 24 ore. La protesta della Cei per le Messe ancora vietate

Coronavirus - in Lombardia tornano a salire i morti (+124 in 24 ore). Drastico calo di nuovi contagi (-330 rispetto a ieri) e dei ricoveri (-956) – Il bollettino

Anzio - aggiornamento coronavirus : 23 nuovi casi positivi (Di lunedì 27 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 27 aprile L’ultimo bollettino diffuso dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella conferenza del lunedì evidenzia un deciso calo nel numero deidamentre il dato relativo alle vittime è in leggero rialzo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 333morti (ieri erano 260). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.977. Diminuiscono gli “attualmente positivi”: se ieri si contavano 256casi testati, oggi il dato relativo ai malati di Covid-19 ha davanti il segno meno, con -290 pazienti. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 105.813 (ieri erano in totale 106.103). Con 15.508 casi, il Piemonte cristallizza il distacco sull’Emilia Romagna per ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 260 le vittime in un giorno, dato più basso dal 15 marzo. Tornano ad aumentare i malati. Sono i nuovi… - RaiNews : La #Russia ha registrato il numero record di 6.361 nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, dato che porta i… - RaiNews : #Coronavirus, gli aggiornamenti della Regione #Lombardia: 920 nuovi casi e 56 morti. A Milano crescono i contagi - zazoomnews : Coronavirus nuovi contagi sotto soglia 2.000: è la prima volta da inizio marzo. Altri 333 morti in 24 ore: il total… - ricci_davide77 : RT @GiovaAlbanese: Alle 18 di oggi ci sono in totale 66624 guariti: 1696 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 105813, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus in Italia, contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus in Italia, trend dei casi in calo: "Ma virus ancora in circolazione"

In decremento il trend dei casi da coronavirus in Italia. I casi in più rispetto a ieri (quando erano stati ... dell'incremento più basso dal 10 marzo, inizio dell'emergenza (quando i nuovi casi erano ...

Coronavirus, 1 solo nuovo caso di contagio tra i residente del territorio dell'Area Vasta 5, sono 2 pazienti in terapia intensiva e 4 in semintensiva

Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informa ...

In decremento il trend dei casi da coronavirus in Italia. I casi in più rispetto a ieri (quando erano stati ... dell'incremento più basso dal 10 marzo, inizio dell'emergenza (quando i nuovi casi erano ...Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informa ...