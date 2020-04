Coronavirus nel Lazio: 48 ore senza decessi a Roma, trend nuovi contagi stabile. La mappa dei casi Comune per Comune (Di lunedì 27 aprile 2020) Oggi registriamo un dato di 85 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%. La città di Roma per il secondo giorno consecutivo non fa registrare decessi. Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 26 aprile il numero dei positivi è salito a 1.081, con altri 22 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il dramma delle case di riposo Oggi sono saliti a 42 (+6) i positivi nella casa di cura Villa delle Querce di Nemi. Sono saliti a 32 (+1) i positivi nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri: 10 operatori sanitari (in isolamento domiciliare) e 22 pazienti (20 trasferiti, 2 deceduti). Si attendono, però, i risultati di altri 43 tamponi. Nelle case di cura, nella RSA e nelle case di cura sono stati ad oggi individuati quasi la metà dei positivi sul territorio dei Castelli Romani e ... Leggi su ilcorrieredellacitta L’università dimenticata nell’emergenza Coronavirus

