Coronavirus: Mattarella, ‘scuole chiuse evento drammatico, ferita per tutti’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell’istruzione. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale. Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento per “# maestri”, nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell’Istruzione per #LaScuolaNonSiFerma, in onda oggi su Raitre. L'articolo Coronavirus: Mattarella, ‘scuole chiuse evento drammatico, ferita per tutti’ proviene ... Leggi su ildenaro Coronavirus : Mattarella - ‘riflettere per trovare occasioni di crescita’

Coronavirus : Mattarella - ‘Rai per scuola esalta missione servizio pubblico’

Coronavirus : Mattarella - ‘scuole chiuse evento drammatico - ferita per tutti’ (2) (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a uneccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell’istruzione. Un, che possiamo ben definire epocale. Le scuolesono unaper tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in un intervento per “# maestri”, nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell’Istruzione per #LaScuolaNonSiFerma, in onda oggi su Raitre. L'articolo, ‘scuoleper tutti’ proviene ...

Corriere : Il messaggio di Mattarella: «Le scuole chiuse sono una ferita per tutti» - Corriere : 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Le #scuole riapriranno solo quando in #sicurezza'. 'L'#emergenza sanitaria ha sconvolto le nostre vi… - NandoPiscopo1 : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella: 'Le #scuole riapriranno solo quando in #sicurezza'. 'L'#emergenza sanitaria ha sconvolto le nostre vite' -… - MilettoMaria : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, il videomessaggio di Mattarella agli studenti: 'Scuole chiuse una ferita per tutti, il domani dipende da voi… -