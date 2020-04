Coronavirus | Manageritalia | ‘Maggior impegno è stato parlare con dipendenti e

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – L’attività che ha richiesto maggiorall’inizio della crisi per i manager?con i collaboratori per rassicurarli e spiegare le misure adottate dall’azienda. Lo indica, infatti, il 69,1% dei manager e a seguire c’è la gestione della riorganizzazione del lavoro, le attività in presenza o a distanza dei collaboratori (63,8%). Questi i risultati di un’indagine, affidata dae dal Centro Formazione Management del Terziario (Cfmt) ad AstraRicerche, alla quale hanno risposto via web, a fine marzo e poi nella seconda metà aprile, oltre 1.000 manager di altrettante aziende, un campione rappresentativo delle aziende del terziario che hanno dirigenti. L'articolo: ‘Maggiorcone ...