Coronavirus, malati in calo e 333 morti. OMS avverte: “Lontani da fine pandemia” (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Tornano a calare i malati per Coronavirus nel nostro Paese, complessivamente 105.814, 290 meno di ieri . Sono, invece, 199.414 (+1739 rispetto a ieri, per la prima volta la curva del contagio scende sotto l’1%) i casi totali in Italia, mentre il numero delle vittime sale a 26.977 (+333 nelle ultime 24 ore) e quello dei guariti a 66.624 (+ 1.696). Lo ha detto il Commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. “Siamo lontani dalla fine della pandemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa“. Lo ha detto il Direttore dell’Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Coronavirus. “La strada è ancora lunga, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : notevole calo di ricoverati e malati - 333 morti - oltre 1600 guariti

