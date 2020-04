Coronavirus: Lombardia al lavoro per riaprire chiese a celebrazioni religiose (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Le messe aperte ai cittadini potrebbero presto ripartire in Lombardia. La Regione, spiega una nota, “è al lavoro con Prefettura, Comune e Arcidiocesi di Milano per sostenere la possibilità di riaprire le chiese per le celebrazioni religiose in una cornice di massima sicurezza, all’insegna del distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione. L’auspicio, si spiega, “è quello di giungere al più presto a una soluzione condivisa che possa tenere conto tanto delle esigenze di cautela, quanto della necessità di tornare a garantire il diritto di culto ai cittadini”. L'articolo Coronavirus: Lombardia al lavoro per riaprire chiese a celebrazioni religiose CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : da Regione Lombardia 6 mln per difesa agroalimentare

Coronavirus - corsa ai tamponi : Piemonte supera la Lombardia per contagi

