Coronavirus | lo studio | il virus potrebbe attenuarsi con il caldo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Nicola Scafetta, professore associato dell’Università Federico II di Napoli, ha pubblicato unoattinente la diffusione del contagio di Sars-CoV-2 (link per scaricare il pdf dello) che mette in correlazione la temperatura dell’aria, l’umidità ambientale e la capacità deldi diffondersi. Producendo delle cartine isometriche, Scafetta ha mostrato come le principali città in cui il contagio daha raggiunto cifre più drammatiche (ad esempio Wuhan, New York, Madrid e Milano) si trovano in una fascia di temperatura situata tra i 4 e i 12 gradi e un’umidità tra il 60 e l’80%. The Social Post ha parlato con il Professor Scafetta, per capire quali conclusioni si possono trarre dai suoi studi, e come queste possano eventualmente aiutarci a gestire la pandemia a livello mondiale. Le cartine ...