Coronavirus | lo studio conferma | “in Italia il virus circolava già ad Ottobre”

(Di lunedì 27 aprile 2020), unocondotto da un team di medici e ricercatori del Meleam spa,: “ilingià da Ottobre“, inoltre ilsi è diffuso prima dell’inizio dell’anno anche nel Sud del Paese, non solo al Nord dove si è però manifestato più aggressivamente La società di proprietà delloè statunitense ma ha sede a Bitonto e ha esposto i dati al giornale La stampa. L’amministratore delegato della società, Pasquale Maria Bacco, medico e autore della ricerca ha esposto come segue i dati: “Noi stessi ci siamo sorpresi. Oltre al nostro test, ne abbiamo utilizzato uno cinese e uno statunitense. Stessi risultati e nessuno li ha mai smentiti. Su un campione di 100 persone, a Napoli 38 ...

fanpage : Senza #lockdown i numeri sarebbero stati ben più tragici, lo rivela uno studio del #Polimi #COVID2019italia… - Corriere : Lo studio matematico del Politecnico di Milano: «Possiamo riaprire materne ed elementari» - LaStampa : Gli esperti: “Picco di decessi al 18 aprile, poi il crollo. Solo a Torino sono cresciuti del 57%”. - FabyDeMar : RT @UniPadova: Lo studio sulla percentuale di asintomatici al virus #COVID19 a #VoEuganeo, condotto dal professor #AndreaCrisanti, mostra l… - antoniodigi : RT @ANSA_Salute: Uno studio australiano condotto su dati raccolti dall'individuazione del #coronavirus a #Wuhan, evidenzia che l'immunità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio

La Stampa

Gli esperti dell'università della California firmano un editoriale sul 'New England Journal of Medicine': "Fare più test" ...Grazia Biasi - Ieri sera in tv, l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per illustrare le nuove misure che a partire dal 4 ...