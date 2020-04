Coronavirus | l’infettivologo Matteo Bassetti | “Il Governo poteva osare di più Il virus

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Ilha osato poco rispetto ai numeri in riduzione. Mi aspettavo una ripartenza, si è voluta mantenere invece una cautela“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova e componente della task force della Regione Liguria, riferendosi alle misure annunciate ieri sera dal premier Conte sulla Fase 2 . “Occorre però guardare cosa fanno gli altri, io sono a Genova a pochi chilometri dalla Francia, a Nizza tra 15 giorni ripartono. Non si possono chiudere gli occhi rispetto a quello che fanno gli altri Paesi. Forse Conte ha voluto permettere anche una certa indipendenza alle Regioni, e questo non è del tutto sbagliato, perché ci sono Regioni che stanno decisamente meglio rispetto ad altre che invece hanno numeri ancora non troppo ...