Coronavirus, libertà di culto “compromessa”. Comunità islamica: “D’accordo con la Cei. Noi nemmeno interpellati dal governo” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il governo ha detto no alla ripresa dei riti religiosi, tra cui la messa, anche se in forma controllata e delimitata dalle norme di sicurezza. La Conferenze episcopale italiana non ci sta e teme di “vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto“. Ma non è la sola. Anche la Comunità religiosa islamica italiana (Coreis) e Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (Ccers) hanno sottolineato l’importanza per i credenti di poter tornare a professare la propria fede. “Sono d’accordo con la Cei – ha detto l’imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis – Non è soltanto una questione di garantire il diritto di culto, ma c’è anche una insensibilità nei confronti di tutti i credenti, di qualsiasi fede”. La critica della Comunità islamica nei confronti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Moles (Fi) - ‘Conte scava fossa a Italia - servono ossigeno e libertà’

Il governo ha detto no alla ripresa dei riti religiosi, tra cui la messa, anche se in forma controllata e delimitata dalle norme di sicurezza. La Conferenze episcopale italiana non ci sta e teme di "vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto". Ma non è la sola. Anche la Comunità religiosa islamica italiana (Coreis) e Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (Ccers) hanno sottolineato l'importanza per i credenti di poter tornare a professare la propria fede. "Sono d'accordo con la Cei – ha detto l'imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis – Non è soltanto una questione di garantire il diritto di culto, ma c'è anche una insensibilità nei confronti di tutti i credenti, di qualsiasi fede". La critica della Comunità islamica nei confronti ...

