Coronavirus | Legambiente | “No all’ipoclorito di sodio per sanificare le strade”

In vista della graduale ripresa delle attività, Legambiente si appella al presidente dell'Anci Antonio Decaro e ai sindaci tutti, chiedendo "ai primi cittadini di non usare ipoclorito di sodio, di limitare la sanificazione degli ambienti esterni solo laddove strettamente necessario e in aree circoscritte, procedendo con operazioni di pulizia di utilità scientificamente provata." "Ai forti dubbi sulla reale utilità delle attività di disinfezione a larga scala negli ambienti esterni – dichiara il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti –, stando anche a quanto riportato nelle note dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Ispra, si accompagna la forte preoccupazione per l'uso dell'ipoclorito di sodio, a cui si sta ricorrendo per interventi impropriamente definiti di ...

