Coronavirus | le mascherine riducono la trasmissione del virus di 36 volte

Leggi su blogo

(Di lunedì 27 aprile 2020)chirurgiche o FFP2 ed FFP3: quali sono le differenze e quanto proteggono Lecontro ilCOVID-19 non sono tutte uguali e agiscono in modo differente le une dalle altre. Ma cosa dobbiamo sapere quando le acquistiamo? Ledi 36ladel nuovo. Questo è quello che è emerso da uno studio, che ha comparato diverse ricerche dedicate, realizzato dai ricercatori dell'Università di Oxford e dell'Università di San Francisco e tradotto in italiano da Fondazione Gimbe. Nella Fase 2 le, oltre al distanziamento sociale e al lavaggio delle mani, saranno fondamentali: si dovranno usare in tutti i luoghi pubblici dove non si può mantenere la distanza di un metro e mezzo e in tutti i luoghi al chiuso.La ricerca ha analizzato pi ...