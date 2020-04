Coronavirus, le due facce degli Stati Uniti: in California migliaia in spiaggia, a New York fuga come per l’11 Settembre [FOTO] (Di lunedì 27 aprile 2020) migliaia di persone hanno affollato nel fine settimana le spiagge della California meridionale, nonostante il lockdown sia ancora in vigore: i media hanno documentato con immagini eloquenti gli assembramenti in un weekend con temperature di oltre 30°C. Mentre le spiagge delle contee di Los Angeles e San Diego sono rimaste chiuse, sono state aperte quelle vicine della contee di Ventura e Orange. Nonostante le foto mostrino il contrario, le autorità locali hanno sostenuto che la gente è stata molto cooperativa e ha osservato il distanziamento sociale. Situazione molto diversa invece sulla East Coast: molti cittadini hanno lasciato New York a causa del Coronavirus e molti non sanno quando e se rientreranno. La Grande Mela sta pagando da anni un calo della popolazione per i costi troppo alti e lo spazio ristretto a disposizione. Ora, riporta il Wall Street Journal, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Gautieri : "Campionati da fermare"/ "Prossima Serie B a due gironi?"

Coronavirus - Zampa (sottosegretaria Salute) : “Fase due? Ho discusso con ministro Speranza per abolire autocertificazione ma era inevitabile”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : due parrucchieri di Padova si incatenano per protesta dinanzi al negozio (Di lunedì 27 aprile 2020)di persone hanno affollato nel fine settimana le spiagge dellameridionale, nonostante il lockdown sia ancora in vigore: i media hanno documentato con immagini eloquenti gli assembramenti in un weekend con temperature di oltre 30°C. Mentre le spiagge delle contee di Los Angeles e San Diego sono rimaste chiuse, sono state aperte quelle vicine della contee di Ventura e Orange. Nonostante le foto mostrino il contrario, le autorità locali hanno sostenuto che la gente è stata molto cooperativa e ha osservato il distanziamento sociale. Situazione molto diversa invece sulla East Coast: molti cittadini hanno lasciato New York a causa dele molti non sanno quando e se rientreranno. La Grande Mela sta pagando da anni un calo della popolazione per i costi troppo alti e lo spazio ristretto a disposizione. Ora, riporta il Wall Street Journal, ...

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - wireditalia : Chi ha deciso che i legami personali di milioni di italiani non sposati o che vivono lontani dalle loro famiglie va… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fase due è una sfida, non cediamo alla rabbia. Io non mi tiro indietro, ora riforme per ripart… - GhostRi00817922 : Credo che Icardi le dimissioni avrebbe dovuto darle due mesi fa. Le sue risposte alle domande poste da Report sono… - traserioefaceto : RT @tempoweb: La #Chiesa rompe con #Conte SEQUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due positivi a Cabras, il sindaco: «Contagiato un medico di base» La Nuova Sardegna Coronavirus, in procura nasce il pool sulla gestione dell'emergenza. Icardi: "Se andrò in carcere lo farò a testa alta"

I procuratori aggiunti Gabetta e Pacileo coordineranno 4 dei gruppi Salute e Pubblica amministrazione. L'assessore alla Sanità: "Ho fatto tutto ...

Marano e Miano piangono Pasquale, la storia del poliziotto morto nell’incidente

Marano e Miano piangono Pasquale, il poliziotto morto nell'incidente di stanotte. Erano entrambi senza documenti i due rom coinvolti nel tentativo di rapina finito in tragedia a Napoli, con la morte d ...

I procuratori aggiunti Gabetta e Pacileo coordineranno 4 dei gruppi Salute e Pubblica amministrazione. L'assessore alla Sanità: "Ho fatto tutto ...Marano e Miano piangono Pasquale, il poliziotto morto nell'incidente di stanotte. Erano entrambi senza documenti i due rom coinvolti nel tentativo di rapina finito in tragedia a Napoli, con la morte d ...