Coronavirus, l’attacco di Salvini al governo: “Fateci uscire, siamo pronti a manifestare” (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, Salvini contro il governo: “Fateci uscire, pronti a manifestare” “Fateci uscire, siamo pronti a manifestare”: così Matteo Salvini si scaglia contro il governo in una diretta Facebook andata in onda intorno alle 22,30 di domenica 26 aprile, circa un’ora dopo il discorso con il quale il premier Conte ha spiegato cosa potranno fare gli italiani nel corso della cosiddetta “fase 2”, quella della convivenza con il Coronavirus, al via dal prossimo 4 maggio. Le decisioni dell’esecutivo, però, non sono piaciute al leader della Lega che ha sottolineato la necessità di “Ripartire, in sicurezza ma riaprire”. “Occorrono buon senso e coraggio – ha affermato l’ex ministro dell’Interno – bisogna fidarsi degli Italiani e farli tornare a sperare, guadagnare, camminare, lavorare, ... Leggi su tpi Coronavirus - De Masi a Punto Esclamativo (Loft) : “Un voto al governo? Conte sta facendo bene nonostante l’attacco dei giornalisti”

Coronavirus - Iannone all’attacco : Immigrati violano la quarantena e De Luca sta zitto

Coronavirus : AIFA autorizza lo studio su Inhixa® - l’anticoagulante che “inganna” il virus e ne blocca l’attacco alle cellule (Di lunedì 27 aprile 2020)contro il: “Fatecia manifestare” “Fatecia manifestare”: così Matteosi scaglia contro ilin una diretta Facebook andata in onda intorno alle 22,30 di domenica 26 aprile, circa un’ora dopo il discorso con il quale il premier Conte ha spiegato cosa potranno fare gli italiani nel corso della cosiddetta “fase 2”, quella della convivenza con il, al via dal prossimo 4 maggio. Le decisioni dell’esecutivo, però, non sono piaciute al leader della Lega che ha sottolineato la necessità di “Ripartire, in sicurezza ma riaprire”. “Occorrono buon senso e coraggio – ha affermato l’ex ministro dell’Interno – bisogna fidarsi degli Italiani e farli tornare a sperare, guadagnare, camminare, lavorare, ...

Micaela01837200 : RT @CislFpLatina: #Coronavirus, #Latina. #Bonus e #indennità al personale sanitario, #Cisl all’attacco. Enza #DelGaudio: “Doveva essere per… - leofaziofounder : @Luca_0000000 @INPS_it Secondo me è tutta una farsa l'attacco hacker dei primi giorni di Aprile, anche perché anony… - rsacislfpsantal : RT @CislFpLatina: #Coronavirus, #Latina. #Bonus e #indennità al personale sanitario, #Cisl all’attacco. Enza #DelGaudio: “Doveva essere per… - Qrbrds : RT @carlogubi: Non avrei mai immaginato che un giorno sul sito di @RobertoBurioni avrei letto la frase 'è impossibile provare che i vaccini… - Keynesblog : RT @carlogubi: Non avrei mai immaginato che un giorno sul sito di @RobertoBurioni avrei letto la frase 'è impossibile provare che i vaccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’attacco Coronavirus, il governatore della Lombardia Fontana contro il governo: «Aprire al gioco d’azzardo pericoloso... Corriere della Sera