Coronavirus, l’aggiornamento dalla Campania su tamponi e positività (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 470 tamponi di cui 9 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 523 tamponi di cui 4 risultati positivi; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 54 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 60 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 111 tamponi di cui 7 risultati positivi; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale di Nola: sono stati esaminati 66 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Pio di ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - al Centro Covid Palidoro del Bambino Gesù tre bambini in terapia intensiva : ecco l’aggiornamento sulle loro condizioni

Coronavirus Roma - giovanissimi in terapia intensiva al Bambino Gesù : l’aggiornamento sulle loro condizioni

Coronavirus - l’aggiornamento odierno : anche oggi numeri incoraggianti - ma i morti restano tanti (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regionecomunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 470di cui 9 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 523di cui 4 risultati positivi; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 54di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 60di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 111di cui 7 risultati positivi; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 227di cui 1 risultato positivo; – Ospedale di Nola: sono stati esaminati 66, di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Pio di ...

repubblica : Coronavirus, l'Italia cambia strategia: secondi al mondo per tamponi fatti [di CORRADO ZUNINO] [aggiornamento delle… - DPCgov : #Coronavirus: mai così alto l'aumento di dimessi e guariti, calo dei ricoveri ??Totale positivi: 107.709 ??Dimess… - repubblica : La nicotina potrebbe proteggere dal coronavirus. L'ipotesi controversa di uno studio francese [dalla nostra corrisp… - ailenolc13 : RT @repubblica: Coronavirus, l'Italia cambia strategia: secondi al mondo per tamponi fatti [di CORRADO ZUNINO] [aggiornamento delle 17:55]… - AUSLRomagna : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento: sono 24.662 i casi positivi in @RegioneER (+212), 9.006 le guarigioni (+ 283), ancora in calo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’aggiornamento Discorso Conte, la fase 2: cosa dice il decreto del 26 aprile Corriere della Sera