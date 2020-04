Coronavirus, la reputazione online del premier Conte è alle stelle. Male il ministro Speranza – L’analisi (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaLa comunicazione politica, durante l’emergenza Coronavirus, si svolge principalmente sul web. Ministri e attori della “cosa pubblica” stanno dirottando la maggior parte delle risorse – in termini di tempo e di soldi – per curare la propria presenza sulle diverse piattaforme. Ognuno a modo suo e con metodi più o meno condivisibili. Nel battage dell’ultimo periodo, il politico di gran lunga più apprezzato dal popolo della rete è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’Osservatorio politico di Reputation Science ha fatto un’analisi, partendo dall’annuncio del decreto “Io resto a casa” dell’8 marzo, dei ministri del governo Conte II più apprezzati online. L’analisi prende in esame i canali del Web 1.0 (news e ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaLa comunicazione politica, durante l’emergenza, si svolge principalmente sul web. Ministri e attori della “cosa pubblica” stanno dirottando la maggior parte delle risorse – in termini di tempo e di soldi – per curare la propria presenza sulle diverse piattaforme. Ognuno a modo suo e con metodi più o meno condivisibili. Nel battage dell’ultimo periodo, il politico di gran lunga più apprezzato dal popolo della rete è il presidente del Consiglio Giuseppe. L’Osservatorio politico di Reputation Science ha fatto un’analisi, partendo dall’annuncio del decreto “Io resto a casa” dell’8 marzo, dei ministri del governoII più apprezzati. L’analisi prende in esame i canali del Web 1.0 (news e ...

