Coronavirus, la Francia si prepara alla Fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Parigi, 27 apr. (Adnkronos) – Il governo francese illustrerà domani pomeriggio la ‘Fase 2’ per l’uscita del Paese dal lockdown. I dettagli del piano, al quale stanno lavorando il presidente Emmanuel Macron ed il primo ministro Edouard Philippe, saranno annunciati all’Assemblea nazionale domani alle 15. Seguirà dibattito e un voto dei deputati.L’opposizione ha espresso irritazione per le poche ore a disposizione per discutere il piano ed insiste sulla necessità che le sia concesso almeno un giorno per dare una risposta articolata. Il piano per la ‘Fase 2’ è composto da misure pratiche in sei aree specifiche: salute pubblica, riapertura delle scuole, ritorno al lavoro, imprese, trasporti ed attività culturali e religiose. Le nuove misure saranno accompagnate da un’app di tracciamento dei ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - la Francia si prepara alla Fase 2

Coronavirus Francia : 22.856 morti - 162.100 casi/ Riparte il cantiere di Notre-Dame

Coronavirus nel mondo – A Wuhan zero casi negli ospedali. 413 vittime nel Regno Unito : è il numero più basso da fine marzo. Decessi ai minimi anche in Francia (Di lunedì 27 aprile 2020) Parigi, 27 apr. (Adnkronos) – Il governo francese illustrerà domani pomeriggio la ‘2’ per l’uscita del Paese dal lockdown. I dettagli del piano, al quale stanno lavorando il presidente Emmanuel Macron ed il primo ministro Edouard Philippe, saranno annunciati all’Assemblea nazionale domani alle 15. Seguirà dibattito e un voto dei deputati.L’opposizione ha espresso irritazione per le poche ore a disposizione per discutere il piano ed insiste sulla necessità che le sia concesso almeno un giorno per dare una risposta articolata. Il piano per la ‘2’ è composto da misure pratiche in sei aree specifiche: salute pubblica, riapertura delle scuole, ritorno al lavoro, imprese, trasporti ed attività culturali e religiose. Le nuove misure saranno accompagnate da un’app di tracciamento dei ...

SkySportF1 : Formula 1, GP Francia cancellato per coronavirus. Silverstone, si corre a porte chiuse #SkyMotori #F1 #Formula1 - repubblica : F1, coronavirus: cancellato anche il Gp di Francia [aggiornamento delle 11:09] - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Francia superati i 20.000 morti Ramadan in casa per milioni di persone #ANSA - gigibeltrame : Motorsport: gli eventi annullati per Coronavirus | F1: cancellato il GP di Francia #digilosofia… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: #F1 Annullato il Gp di Francia del 28 giugno a Le Castellet #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus Francia, i ricchi della residenza Les Parcs di Saint Tropez hanno i test sierologici Corriere della Sera Coronavirus Germania: 5.976 morti, 157.770 casi/ Mascherine su bus, metro e treni?

Coronavirus Germania: 5.976 morti, 157.770 casi. Pare ormai certo: su mezzi trasporto tedeschi obbligatoria la mascherina. Fatturato Bayer aumentato del 6% ...

Coronavirus ultime notizie 27 aprile, con nuovo decreto mascherine obbligatorie sui mezzi e visite a parenti

Le notizie e i dati di lunedì 27 aprile sul Coronavirus in Italia e nel mondo. Ad oggi sono quasi 197.675 i contagi in Italia: cala il numero dei decessi, 260 nelle ultime 24 ore ...

Coronavirus Germania: 5.976 morti, 157.770 casi. Pare ormai certo: su mezzi trasporto tedeschi obbligatoria la mascherina. Fatturato Bayer aumentato del 6% ...Le notizie e i dati di lunedì 27 aprile sul Coronavirus in Italia e nel mondo. Ad oggi sono quasi 197.675 i contagi in Italia: cala il numero dei decessi, 260 nelle ultime 24 ore ...