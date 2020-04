Coronavirus Italia, risale il numero di morti, sono 333 (124 in Lombardia) (Di lunedì 27 aprile 2020) La Protezione civile ha pubblicato i dati odierni dell’epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi dall’inizio dell’emergenza sono in tutto 199.414, con un incremento di 1739. Gli attuali positivi sono 105.813, con un decremento nel numero di assistiti di 290. I guariti aumentano, in 24 ore, di 1696 unità. Il totale dei guariti finora è di 66.624 persone. I deceduti sono 333. Più numerosi di ieri, quando le vittime erano state 260, ma comunque in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. In Lombardia sono 590 i nuovi casi, in calo rispetto a ieri, quando erano 920. Torna invece a salire il numero dei morti. Ieri erano 56, oggi sono 124. Cresce però, per fortuna, anche il numero di guariti: 191. sono 20 in più rispetto a ieri. L'articolo Coronavirus Italia, risale il numero di morti, sono 333 (124 in Lombardia) sembra essere il ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - oltre 199.000 casi totali in Italia. Arcuri : “Contratti per mascherine a 0 - 38 euro” - la Lombardia al lavoro per autorizzare le messe – DIRETTA

Coronavirus Italia - +333 morti : il bollettino del 27 aprile

