Coronavirus Italia e mondo | ultime notizie sui contagi di oggi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il decreto è stato firmato ieri sera. Escluso lo spostamento tra regioni se non per motivi urgenti, visite mirate ai familiari, accesso ai parchi nel rispetto della sicurezza, sì ai funerali. In Uk misure non allentate: "È momento di massimo rischio", spiega il premier