Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 aprile: morti, contagi, guariti (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 aprile: morti, contagi, guariti Dopo la decisione della settimana scorsa di rimodulare le conferenze stampa, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 27 aprile. È di 105.813 (-290) persone attualmente positive, 26.977 morti (+333) e 66.624 guariti (+1.696) per un totale di 199.414 casi, il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile. Dei 105.813 attualmente positivi, 20.353 (-1.019) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 1.956 (-53) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 83.504 (+782) si trovano in isolamento domiciliare. Da ... Leggi su tpi Coronavirus - oggi in Italia appena 1.739 nuovi casi : il 90% nelle Regioni del Nord. E’ il dato più basso da 46 giorni [DETTAGLI]

