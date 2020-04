Coronavirus Italia, +333 morti: il bollettino del 27 aprile (Di lunedì 27 aprile 2020) Gli occhi degli Italiani sono fissi su quello che accadrà dal 4 maggio in avanti, giorno in cui ufficialmente l’Italia entrerà nella “fase 2” della gestione dell’emergenza Coronavirus. Attività che ritornano ad essere produttive e misure di sicurezza lievemente allentante per i “congiunti”. Intanto però, continua ad arrivare puntualmente il bollettino sulla situazione del contagio da Covid-19 in Italia. Coronavirus, la fase 2: cosa cambia dalla fase 1? Ieri l’ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rivolgendosi direttamente ai cittadini ha voluto esporre e spiegare come il Governo ha deciso di muoversi all’interno di quella che sarà, dal prossimo 4 maggio, la Fase 2 dell’emergenza per l’epidemia di Coronavirus. Dai prezzi calmierati delle mascherine, ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - accordo del Governo con aziende italiane e farmacisti per mascherine a 50 centesimi. Lega e Cna : “Contro Made in Italy”

