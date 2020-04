Coronavirus: in Veneto su 5563 tamponi solo 108 positivi (Di lunedì 27 aprile 2020) In Veneto sono finora stati effettuati 320.600 tamponi, 5.563 in più rispetto a ieri ma meno rispetto alla media: lo ha reso noto il governatore della Regione, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Le persone in isolamento sono 8.049, 270 in meno rispetto a ieri. I positivi sono 17.579, 108 in più. I ricoverati sono 1.222, uno in più di ieri, mentre in terapia intensiva c’è una persona in meno rispetto a ieri (123). I dimessi sono 2.466, 13 in più. I morti in ospedali sono 1.084, 13 in più rispetto a ieri, mentre sono 1.344 i decessi totali.L'articolo Coronavirus: in Veneto su 5563 tamponi solo 108 positivi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 27 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +29 morti

Bollettino Veneto - conferenza stampa/ Video Zaia - dati Coronavirus oggi 27 aprile

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 26 APRILE/ Diretta conferenza stampa Zaia : +18 morti (Di lunedì 27 aprile 2020) Insono finora stati effettuati 320.600, 5.563 in più rispetto a ieri ma meno rispetto alla media: lo ha reso noto il governatore della Regione, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Le persone in isolamento sono 8.049, 270 in meno rispetto a ieri. Isono 17.579, 108 in più. I ricoverati sono 1.222, uno in più di ieri, mentre in terapia intensiva c’è una persona in meno rispetto a ieri (123). I dimessi sono 2.466, 13 in più. I morti in ospedali sono 1.084, 13 in più rispetto a ieri, mentre sono 1.344 i decessi totali.L'articolo: insu108Meteo Web.

RaiTre : 'Ci si ostina a chiamarla fase 1 ma in Piemonte, Veneto Lombardia e Emilia-Romagna ormai siamo pienamente in fase 2… - Viminale : In #Lombardia, #Veneto ed #EmiliaRomagna il maggior numero (55,8%) di aziende che hanno inviato la comunicazione pe… - TgrVeneto : A Bussolengo (VR) il distributore automatico di mascherine, guanti e gel L’idea nasce dalla collaborazione di tre a… - martial_grizzly : @zaiapresidente : 'Da domani alle 6 si possono raggiungere le seconde case.' #Veneto #ordinanza #coronavirus - Claudia42405360 : RT @liotru52: @marcellone8 @carlakak Esci, esci, cazzaro verde. C'è un tuo seguace che ti vuole incontrare, si chiama coronavirus. È un leg… -