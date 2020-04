Coronavirus: in Sicilia contagiate 2.123 persone, 731 quelle guarite (Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 70.650 (+546 rispetto a ieri), su 66.749 persone: di queste sono risultate positive 3.085 (+30), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.123 (+16), 731 sono guarite (+11) e 231 decedute (+3). Degli attuali 2.123 positivi, 475 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (+2) – mentre 1.648 (+19) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. L'articolo Coronavirus: in Sicilia contagiate 2.123 persone, 731 quelle guarite proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : vescovi Sicilia - 'ripresa immediata celebrazioni liturgiche con fedeli'

