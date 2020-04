Coronavirus in Italia, in calo terapie intensive e ricoveri: ecco il bollettino di oggi (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia oggi, i dati aggiornati al 27 aprile 2020. Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 aprile I casi totali nel nostro Paese sono 199.414, al momento sono invece 105.813 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 66.624, mentre il totale dei deceduti sale a 26.977. I pazienti ricoverati con sintomi sono 20.353 (con un decremento di 1.019 pazienti rispetto a ieri), in terapia intensiva 1.956 (una decrescita di 53 pazienti rispetto a ieri), mentre 83.504 persone, pari al 79% degli attualmente positivi si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto alla giornata di ieri si registrano le seguenti variazioni: Casi attuali: 105.813 (-290) • Deceduti: 26.977 (+333) • Guariti:66.624 (+1.696) • Totale casi: 199.414 (+1.739) CLICCA QUI PER LA MAPPA INTERATTIVA Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 27 ... Leggi su ilcorrieredellacitta LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oltre 3 milioni di casi nel mondo. Calano ricoverati e morti in Italia

Test sierologici Coronavirus Italia : chi farà parte del campione

