RaiNews : È la fase 2 della Regione Campania che ha dato il via libera, atteso da molti, per passeggiate e corse con le masch… - tgr_campania : #coronavirus Forte investimento di capitali cinesi nella zona industriale di Benevento dove verrà realizzato uno st… - fanpage : #Covid_19 Il #bollettino del #27aprile della regione #Campania - elenafrancesco : RT @mattinodinapoli: Coronavirus in Campania, tutti in strada senza precauzioni. L'ira di De Luca: «Può tornare il divieto di mobilità» htt… - mattinodinapoli : Coronavirus in Campania, tutti in strada senza precauzioni. L'ira di De Luca: «Può tornare il divieto di mobilità» -

Coronavirus Campania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Campania