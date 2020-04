Coronavirus | il virologo Crisanti | “Scelte della fase 2 illogiche | che il caldo ci salvi”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Non ci resta che sperare che iluccida il virus”. E’ una battuta, ma non troppo, quella di Andrea. Per ildell’università di Padova, il modo in cui è stata impostata la2 è “senza criterio scientifico”. “Non vedo il razionale – spiega all’Adnkronos Salute – Basti pensare a un dato: abbiamo chiuso l’Italia con 1.797 casi al giorno e la riapriamo tutta quanta insieme con 2.200. E’ una cosa senza metrica”. L’epidemia, osserva il responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia delll’Azienda ospedaliera di Padova, “segue le sue dinamiche, ha un sua logica e noi invece mi sembrerebbe di no. Ci si è mossi senza considerare le differenze regionali, senza valutazioni del rischio. E’ chiaro che il rischio è diverso ...