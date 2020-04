Coronavirus, il Primario del Sacco: “Se l’obiettivo è la ripresa, usare test rapidi” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Se l’obiettivo è la ripresa, e l’organizzazione della ripresa” dell’Italia dopo lo tsunami dell’emergenza Coronavirus, i test sierologici rapidi restano uno strumento chiave secondo l’infettivologo Massimo Galli. Facendo il punto con l’Adnkronos Salute sulle misure annunciate per la fase 2, il docente dell’università degli Studi di Milano e Primario all’ospedale Sacco si dice “estremamente perplesso sulla questione riguardante i test proposti, che” fra l’altro “non si capisce molto bene come verranno eseguiti. Su questo ammetto apertamente di mantenere delle riserve – insiste – perché temo che, andando avanti così, riprenderemo sì, ma riprenderemo punto e basta. E questa non è la cosa migliore del mondo”. “Continuo a non essere ... Leggi su meteoweb.eu Il primario Le Foche annuncia : "Il coronavirus si spegnerà da solo. A maggio usciremo"

Coronavirus - il primario della rianimazione di Bergamo : “La situazione migliora ma il futuro è ignoto”

Coronavirus - bimbo nato positivo all’ospedale di Aosta. Primario : “Possibile contagio con la madre positiva dopo il parto” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Se l’obiettivo è la, e l’organizzazione della” dell’Italia dopo lo tsunami dell’emergenza, isierologici rapidi restano uno strumento chiave secondo l’infettivologo Massimo Galli. Facendo il punto con l’Adnkronos Salute sulle misure annunciate per la fase 2, il docente dell’università degli Studi di Milano eall’ospedalesi dice “estremamente perplesso sulla questione riguardante iproposti, che” fra l’altro “non si capisce molto bene come verranno eseguiti. Su questo ammetto apertamente di mantenere delle riserve – insiste – perché temo che, andando avanti così, riprenderemo sì, ma riprenderemo punto e basta. E questa non è la cosa migliore del mondo”. “Continuo a non essere ...

RadioBullets : #Coronavirus, Davide Mazzon, primario di Anestesia e Rianimazione all’Ospedale di Belluno: 'Se verrà trovato un vac… - doritadia : RT @molumbe: “Si muore di trombosi, non di polmonite, ma l’eparina (anticoagulante) da sola non fa nulla”. Maurizio Viecca Primario di card… - Agenpress : Coronavirus. Il virus colpisce anche la mente. Parla il primario del Fatebenefratelli - Roni73588331 : RT @molumbe: “Si muore di trombosi, non di polmonite, ma l’eparina (anticoagulante) da sola non fa nulla”. Maurizio Viecca Primario di card… - crismountain : RT @catt_ch: Rita Monotti, primario a «La Carità», ripercorre i giorni dell’emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Primario Coronavirus Riccione, contagiato il primario del pronto soccorso il Resto del Carlino Coronavirus, Immuni: decine di esperti firmano appello Anorc

ROMA - Continuano le sottoscrizioni alla lettera che Anorc ha inviato al ministro per l'Innovazione per chiedere chiarimenti sulla App 'Immuni'. Decine tra magistrati, docenti, giornalisti ed esperti ...

Coronavirus, in Brianza 4.477 positivi. Gli aggiornamenti dei sindaci

Nella provincia di Monza e Brianza si registra un aumento del numero di contagi leggermente più alto rispetto ai giorni scorsi: 4.477 (+60), ieri 4.417 (+45); l’altro ieri: 4.372 (+55). Ecco gli ultim ...

ROMA - Continuano le sottoscrizioni alla lettera che Anorc ha inviato al ministro per l'Innovazione per chiedere chiarimenti sulla App 'Immuni'. Decine tra magistrati, docenti, giornalisti ed esperti ...Nella provincia di Monza e Brianza si registra un aumento del numero di contagi leggermente più alto rispetto ai giorni scorsi: 4.477 (+60), ieri 4.417 (+45); l’altro ieri: 4.372 (+55). Ecco gli ultim ...