Coronavirus, il Piemonte è diventato il nuovo malato d'Italia (Di lunedì 27 aprile 2020) Federico Giuliani Più che la Lombardia adesso è il Piemonte a preoccupare gli esperti. All'ombra della Mole Antonelliana abbiamo 356 positivi ogni 100mila abitanti: il rapporto più alto del Paese Altro che Lombardia: il grande malato d'Italia si chiama Piemonte. è qui che, rapportando il numero di contagiati rispetto alla popolazione, abbiamo i dati più preoccupanti del Paese. Come sottolinea il quotidiano La Stampa, all'ombra della Mole Antonelliana abbiamo 356 positivi ogni 100mila abitanti. Per fare un paragone, nella regione lombarda siamo fermi a 342. Insomma, in vista della fase 2 gli esperti sono più preoccupati per quanto potrebbe accadere a Torino che non a Milano. Numeri preoccupanti Partiamo dai numeri nudi e crudi. Due giorni fa il Piemonte ha scavalcato a destra l'Emilia Romagna ed è diventata la seconda regione ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - corsa ai tamponi : Piemonte supera la Lombardia per contagi

Coronavirus - Piemonte 2° regione più colpita. Bonaccini : “Bisogna ripartire”

Coronavirus - in Piemonte l’epidemia non ha ancora raggiunto l’apice (Di lunedì 27 aprile 2020) Federico Giuliani Più che la Lombardia adesso; ila preoccupare gli esperti. All'ombra della Mole Antonelliana abbiamo 356 positivi ogni 100mila abitanti: il rapporto più alto del Paese Altro che Lombardia: il granded'si chiama; qui che, rapportando il numero di contagiati rispetto alla popolazione, abbiamo i dati più preoccupanti del Paese. Come sottolinea il quotidiano La Stampa, all'ombra della Mole Antonelliana abbiamo 356 positivi ogni 100mila abitanti. Per fare un paragone, nella regione lombarda siamo fermi a 342. Insomma, in vista della fase 2 gli esperti sono più preoccupati per quanto potrebbe accadere a Torino che non a Milano. Numeri preoccupanti Partiamo dai numeri nudi e crudi. Due giorni fa ilha scavalcato a destra l'Emilia Romagna ed; diventata la seconda regione ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - RaiTre : 'Ci si ostina a chiamarla fase 1 ma in Piemonte, Veneto Lombardia e Emilia-Romagna ormai siamo pienamente in fase 2… - Linkiesta : Il Piemonte è la prima regione italiana per positivi al coronavirus in rapporto al numero di abitanti, una situazio… - huge1961 : RT @StampaTorino: Coronavirus, ecco perché il Piemonte è diventato un caso - Acibudrio : RT @RaiTre: 'Ci si ostina a chiamarla fase 1 ma in Piemonte, Veneto Lombardia e Emilia-Romagna ormai siamo pienamente in fase 2, che sta av… -